Chiaramonte e l’incidente sul lavoro, l’operaio 50enne rischia di perdere una gamba

Cronaca

L'episodio di sabato scorso potrebbe avere pesanti conseguenze per il malcapitato che è rimasto coinvolto

Situazione sempre critica per l’uomo 50enne che è rimasto vittima, sabato scorso, di un incidente sul lavoro in contrada Cirrito, territorio di Chiaramonte. Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania, i sanitari stanno valutando il decorso dei primi interventi effettuati dall’equipe specializzata. Si saprà soltanto nelle prossime ore, come accade in casi del genere, se sarà necessario o meno amputare la gamba che era rimasta incastrata nelle lame del motozappa (nella foto). Sabato scorso si era reso indispensabile pure l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il malcapitato. Per il momento, dunque, la prognosi non viene sciolta.

