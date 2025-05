Chiaramonte e Maria Ss. di Gulfi, benedetti i bambini nati e battezzati nel 2024

Attualità

Proseguono anche oggi e nei prossimi giorni le celebrazioni in onore della regina e patrona della città

Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte, le celebrazioni proseguono per onorare la regina e patrona del centro montano ibleo. Ieri sera, durante la messa del novenario, particolarmente commovente il momento della benedizione dei bambini nati e battezzati nel 2024 (nella foto).

Oggi, in particolare, è la giornata dei commercianti. Dopo la celebrazione eucaristica delle 9, alle 11 ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote Roberto Sebastiano Asta, vicario generale della diocesi. Alle 16, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, è in programma il raduno di tutti i bambini, ragazzi, giovanissimi delle parrocchie chiesa Madre, San Nicola e Immacolata concezione della Bvm. E’ un appuntamento ormai tradizionale, sempre baciato dal successo. Alle 17,30, poi, in chiesa Madre, ci sarà la celebrazione eucaristica per i ragazzi presieduta da don Giovanni Piccione. Alle 19, la santa messa del novenario che, come sempre, fa registrare la presenza di un numero importante di fedeli. A seguire, in piazza Duomo, la serata a cura dei commercianti con la collaborazione dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica, sede di Chiaramonte Gulfi. Domani, domenica 4 maggio, è invece il momento dedicato ai vasciddari e alle confraternite. Alle 9 la santa messa in chiesa Madre. Alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete-parroco, il sacerdote Graziano Martorana, caratterizzata dall’amministrazione del sacramento del Battesimo. Nel pomeriggio, alle 19, ci sarà la santa messa con la benedizione delle coppie che celebrano un particolare anniversario (5, 25, 50, 60 anni) di matrimonio.