Chiaramonte, ennesimo aumento Tari e Fratelli d’Italia non ci sta: “Ennesimo aggravio a danno dei cittadini”

Politica

Chinnici e Iacono: "L'amministrazione Cutello sarà ricordata come quella delle vessazioni fiscali"

Ennesimo aumento della Tari a Chiaramonte e i consiglieri comunali Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Federico Chinnici (nella foto da sinistra Chinnici e Iacono) evidenziano come si tratti dell’ennesimo aggravio dell’amministrazione a danno dei cittadini costretti a pagare somme sempre più esose.

“Il servizio di igiene urbana non è migliorato eppure arrivano aumenti ingiustificati. È chiaro che l’amministrazione Cutello sarà ricordata come l’amministrazione delle vessazioni fiscali. Nonostante i fondi della Regione Siciliana destinati ai Comuni per coprire gli extra costi nel settore rifiuti si è deciso di gravare ulteriormente sui cittadini. Inoltre è vigente un decreto attuativo, del 13 marzo, che introduce sconto automatico del 25% per famiglie con Isee sino a 9500 euro o famiglie numerose, con almeno 4 figli, e Isee sotto i 20.000 euro”, dicono i consiglieri.

“Chiediamo con forza che l’amministrazione applichi immediatamente queste agevolazioni e riduca la TARI. Su questo non possiamo transigere perché con le famiglie che arrivano con difficoltà alla fine del mese non possiamo permetterci ulteriori aggravi”.

“In Consiglio comunale, abbiamo presentato una proposta di rottamazione e stralcio delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro ma è stata respinta dalla maggioranza. Una maggioranza che non ha battuto ciglio circa gli aumenti delle tariffe idriche, del suolo pubblico e della pubblicità, delle strisce blu, della mensa scolastica e dello scuolabus. A fronte di questi rincari, i disservizi sono quotidiani, senza dimenticare il pignoramento dei conti correnti di cittadini e aziende”.