Chiaramonte, fasi conclusive della festa in onore di Maria Ss. delle Grazie

Attualità

Domani è in programma la tradizionale salita. Molto partecipata la giornata caratterizzata dalla presenza dei sacerdoti di origine chiaramontana o che hanno prestato servizio in parrocchia

Grande festa ieri per la comunità dei fedeli chiaramontani in occasione delle celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie. Molto sentita, infatti, la celebrazione eucaristica del mattino che è stata caratterizzata dalla presenza dei sacerdoti diocesani originari di Chiaramonte Gulfi e di coloro che vi hanno svolto il servizio pastorale. In serata, poi, si è tenuta la santa messa presieduta da don Giovanni Piccione, con l’omelia del diacono Giuseppe Bottone, a cui ha fatto seguito l’esposizione del Santissimo Sacramento. Un altro momento caratterizzante è stata l’esibizione dei partecipanti ai corsi “Teatro dei bambini” del laboratorio teatrale “Giovanni Laterra” dell’associazione “Gli amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi.