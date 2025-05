Chiaramonte, furgone in fiamme al villaggio Gulfi

Cronaca

L'episodio questa mattina in via del Mandorlo. Nessun ferito. Forse un cortocircuito

Furgone in fiamme al villaggio Gulfi, in via del Mandorlo, per cause ancora in via di accertamento. L’incendio si è sviluppato nel giro di pochissimo. Il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando il peggio. Nessun ferito, dunque, ma molta paura tra i residenti e gli automobilisti in transito. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile Gruppo Alfa di Chiaramonte Gulfi. L’area è stata messa in sicurezza. Non è da escludere, considerate le modalità dell’episodio, il cortocircuito.

