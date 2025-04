Chiaramonte, furto di quattro utilitarie e all’interno di un minimarket

Cronaca

Ad agire sarebbero state due persone. Indagini in corso

Il furto di quattro utilitarie è stato segnalato ai carabinieri di Chiaramonte Gulfi e della Compagnia di Vittoria a distanza di due giorni da quello ai danni di un minimarket del paese montano sventato venerdì scorso. Ad agire due persone. Dei presunti ladri nessuna notizia dalle fonti ufficiali.

Le azioni di contrasto ai fenomeni criminosi nella provincia di Ragusa, nel periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, hanno dato risultati significativi, con una riduzione dei reati predatori. In totale, sono state controllate 96.497 persone e 43.872 veicoli. Rispetto all’anno precedente, si è registrato un calo dei delitti, passando da 10.714 a 9.358, con 1.074 soggetti denunciati, di cui 180 arrestati. Le misure di prevenzione sono state potenziate, con l’emissione di 120 avvisi orali e 49 fogli di via obbligatori. Inoltre, sono stati eseguiti sequestri di denaro per un totale di 380.000 euro.