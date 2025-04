Chiaramonte, Giancarlo Catania nuovo assessore

Politica

Gli sono state attribuite le deleghe al Turismo, allo Spettacolo e alle Politiche giovanili

“Da oggi inizia per me una nuova avventura al servizio della mia città. Nominato assessore al Turismo, allo Spettacolo e alle Politiche giovanili del Comune di Chiaramonte Gulfi”. Lo dice il consigliere comunale Giancarlo Catania (nella foto da sinistra con il sindaco Mario Cutello). “Un grazie al primo cittadino e all’intera squadra amministrativa per la fiducia nei miei confronti – afferma Catania – Da sempre amo questa città e oggi, più che mai, sento il dovere e l’onore di restituirle energia, idee e concretezza. Porterò avanti questo incarico con dedizione, ascolto e passione. Turismo, spettacoli, eventi e giovani saranno al centro del mio lavoro: voglio una Chiaramonte viva, attrattiva e protagonista in provincia e non solo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA