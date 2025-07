Chiaramonte, giornata intensa con la festa del grano

Attualità

Il presidente del Libero consorzio ha partecipato alle iniziative promosse dall'associazione culturale

Festa del grano a Chiaramonte Gulfi: tradizione, comunità e impegno sociale. Una giornata intensa e ricca di significato, resa ancora più speciale dalla presenza della presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari (nella foto), che ha partecipato in prima persona non solo come rappresentante istituzionale, ma anche attivamente alle iniziative promosse dall’associazione culturale 8 Marzo. Grazie a questa iniziativa, portata avanti egregiamente da un’associazione tutta al femminile, si è riaffermato il valore sociale e culturale del pane nella nostra storia.

La valorizzazione antica del pane, al centro della Festa del Grano, si innesta perfettamente nel percorso di certificazione del marchio Dop “Pane a pasta dura degli Iblei”, promosso dai 12 comuni iblei.