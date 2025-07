Chiaramonte, grande evento con il concerto dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania

Spettacoli

Domani sera alle 20 in piazza Duomo "Hollywood Gala" con le più belle musiche da film

Un programma che non mancherà di riscaldare i cuori di tutti coloro che assisteranno a questo straordinario concerto. Domani sera, sabato 12 luglio, a partire dalle 20, in piazza Duomo, a Chiaramonte Gulfi, grazie all’iniziativa della Pro Loco e del Comune, con il sostegno dell’Ars e della Provincia di Ragusa, oltre che con il supporto dell’associazione Ragusani nel mondo, ci sarà un evento eccezionale. E, per di più, a ingresso gratuito. Il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania che proporrà “Hollywood Gala”, con direttrice Carmen Failla.