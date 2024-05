Chiaramonte Gulfi, continuano le celebrazioni in onore di Maria Ss. delle Grazie

Società

Il novenario si annuncia denso di iniziative religiose e non solo

Continuano le celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi. Il novenario si annuncia denso di iniziative religiose e non solo. Questa sera, alle 19,30, ci sarà la santa messa presieduta da fra’ Carmelo D’Antoni ofm e animata dai frati minori di Santa Maria di Gesù. Alle 21 la veglia di preghiera vocazionale per l’ordinazione diaconale di fra’ Dieudonné Laho della comunità dei frati minori di S. Maria di Gesù. Domani, alle 11 la celebrazione eucaristica, alle 18,45 il Rosario meditato e alle 19,30 la santa messa. Alle 21 la serata offerta dalle associazioni: associazione giovanile Roccazzo, associazione Muti, associazione Piano dell’Acqua, Avis Chiaramonte Gulfi. Giovedì alle 11 la messa, alle 18,45 il Rosario meditato e alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Alle 21, in piazza Duomo, la “Serata dello studente”, degustazione allestita dagli studenti e docenti dell’istituto alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, sezione di Chiaramonte, coordinata dal prof. Giovanni Brullo. Venerdì 17, inoltre, alle 11 la messa, alle 19,30 la celebrazione eucaristica mentre alle 22,30 ci sarà il Rosario animato dalle confraternite e dai gruppi ecclesiali della parrocchia Santa Maria La Nova. Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale Chiaramonte con il presidente Danilo Scollo continuano a occuparsi del supporto alla comunicazione esterna per fare in modo che il contenuto delle celebrazioni possa essere diffuso il più possibile ovunque così da fare conoscere le peculiarità identitarie di questa tradizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA