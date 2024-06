Chiaramonte Gulfi e la prima fiera mercato sul tartufo siciliano, il programma della seconda giornata

Attualità

Dallo showcooking al live music, anche domenica si annuncia ricca di eventi

La seconda giornata della Prima fiera mercato sul tartufo siciliano, in programma domenica 2 giugno a Chiaramonte Gulfi, fortemente voluta dal sindaco Mario Cutello e dalla sua amministrazione in collaborazione con il Libero consorzio comunale e il sostegno dell’Ars e dell’assessorato regionale dell’Agricoltura oltre alla partnership del Consorzio Chiaramonte e dell’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte, si annuncia di grande richiamo. Infatti, alle 10 ci sarà l’apertura della mostra mercato in piazza Duomo e andrà avanti per tutta la mattina, sino alle 13. Dalle 16 alle 19, poi, è prevista la degustazione con prodotti locali insaporiti con tartufo.