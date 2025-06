Chiaramonte Gulfi e le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, da oggi la benedizione con la reliquia del santo

Società

Stanno continuando i riti legati al novenario

La festa di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi, sta vivendo momenti di grande intensità spirituale. Mentre stanno procedendo i riti del novenario, ospitati nella suggestiva chiesa commendale che sorge su una delle sommità del centro collinare ibleo, da oggi al 22 giugno, alle 18,30, dopo la recita del Rosario e la coroncina di lodi al santo precursore, ci sarà la celebrazione eucaristica caratterizzata dalla benedizione con la reliquia del Battista.