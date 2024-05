Chiaramonte Gulfi, ecco la prima Fiera mercato sul tartufo siciliano

Attualità

Sabato e domenica gli appuntamenti tra convegno, showcooking, degustazioni, visite guidate e musica

Tutelare, valorizzare ed esaltare il tartufo siciliano, un prodotto di pregio presente in numerose aree dell’isola, un’eccellenza del territorio, che merita, per le sue caratteristiche organolettiche, di essere posto in primo piano. Un prodotto, tra l’altro, la cui raccolta, coltivazione e commercio è normata da un’apposita legge, la 35/2020, di cui è primo firmatario l’on. Nello Dipasquale, e che è entrata in vigore da qualche mese dopo il via libera della Regione al regolamento attuativo. E’ questa la cornice di riferimento della prima Fiera mercato sul tartufo siciliano in programma sabato 1 e domenica 2 giugno a Chiaramonte, fortemente voluta dal sindaco Mario Cutello e dalla sua amministrazione in collaborazione con il Libero consorzio comunale e il sostegno dell’Ars e dell’assessorato regionale dell’Agricoltura oltre alla partnership del Consorzio Chiaramonte e dell’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte. Una manifestazione che, lungo la due giorni, sarà declinata attraverso un convegno, una fiera vera e propria, lo showcooking, le degustazioni, visite guidate e musica.