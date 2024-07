Chiaramonte Gulfi, ripristinato parzialmente il servizio di assistenza domiciliare per gli anziani

Attualità

Fisascat Cisl e Confcooperative: "Ma ancora non basta. Ci attendiamo che possa essere garantito il ritorno al pieno regime"

In riscontro alla comunicazione, inviata dalla cooperativa che gestisce il servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane (Ada) presso il Comune di Chiaramonte Gulfi, avente ad oggetto il “Ripristino parziale del servizio di assistenza domiciliare agli anziani del Comune di Chiaramonte Gulfi”, la Fisascat Cisl Ragusa Siracusa con il segretario territoriale Salvatore Scannavino, e Confcooperative territoriale Ragusa, con il presidente Luca Campisi, intendono esprimere la propria parziale soddisfazione per la decisione assunta dal Comune di Chiaramonte Gulfi di riattivare il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, al contrario di quanto accaduto con le recenti sospensioni. “Questa notizia – commentano Scannavino e Campisi – rappresenta un importante passo avanti per la comunità chiaramontana e per tutte le famiglie che contano su questo fondamentale supporto”.