Chiaramonte Gulfi, riuscita la nona edizione di Zuppà

Società

Dal festival delle arti al Carnevale estivo, il successo in termini di presenze è stato straordinario

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la nona edizione di Zuppà, la manifestazione che trasforma Chiaramonte Gulfi in una vera e propria fucina di creatività, colori ed emozioni. Anche quest’anno il borgo ibleo ha accolto migliaia di visitatori, provenienti non solo dalla Sicilia ma da ogni parte d’Italia e da numerosi Paesi europei, confermandosi palcoscenico d’eccellenza per l’arte diffusa, la musica, la convivialità e la scoperta di nuove forme espressive.

Zuppà, festival delle arti a cielo aperto, ha saputo superare ogni aspettativa grazie a un programma ricchissimo che, dal giovedì alla domenica, ha animato piazze, vicoli e scorci caratteristici con performance di artisti, installazioni, spettacoli teatrali, concerti, laboratori e mostre. Le strade del centro storico si sono trasformate in un mosaico vivente dove arte figurativa, danza, teatro di strada e musica sperimentale si sono fuse in un unico affresco collettivo, coinvolgendo persone di tutte le età e regalando esperienze indimenticabili. A rendere ancora più vibrante l’atmosfera è stato il ritorno del Carnevale estivo, che quest’anno ha sfilato con carri allegorici, gruppo mascherato e coreografie che hanno conquistato il pubblico per fantasia, colore e coinvolgimento. L’energia contagiosa delle maschere, i ritmi travolgenti delle bande e i giochi di luce hanno fatto del Carnevale estivo uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati, capace di richiamare numerosi turisti e di mettere in risalto la vitalità culturale e comunitaria di Chiaramonte Gulfi.

“Il successo straordinario di questa nona edizione di Zuppà – afferma il sindaco, Mario Cutello – ci riempie di orgoglio e conferma ancora una volta la straordinaria capacità di Chiaramonte Gulfi di essere punto di riferimento per la creatività, l’arte e l’accoglienza. Questo risultato non nasce dal caso: è frutto di una sinergia virtuosa tra enti pubblici, associazioni, attività locali e volontari che, lavorando fianco a fianco, hanno reso possibile un evento di livello altissimo. Zuppà dimostra che quando una comunità intera si muove compatta verso un obiettivo comune, il valore culturale e turistico del nostro territorio cresce in maniera esponenziale, portando benefici a tutti”.