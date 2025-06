Chiaramonte Gulfi, trovato un tartufo nero di ben 800 grammi

Attualità

E' stato esposto in occasione della seconda edizione della mostra mercato del tartufo siciliano. L'on. Dipasquale: "Tutto è nato dalla Legge regionale 35/2020 da me fortemente voluta"

A Chiaramonte Gulfi, in occasione della seconda edizione della mostra mercato del tartufo siciliano, spicca un magnifico tartufo nero, il Tuber aestivum, conosciuto volgarmente come Scorzone, raccolto sui Monti iblei, dal peso approssimativo di ben 800 grammi.

A darne notizia il deputato regionale Nello Dipasquale che sta partecipando alla kermesse.

“Un evento che ha un significato speciale per me – spiega – poiché tutto è nato dalla Legge regionale n.35/2020, da me fortemente voluta, che stabilisce norme per la raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi in Sicilia. Questa legge è stata il punto di partenza per valorizzare e difendere il nostro prezioso tartufo siciliano e da tempo ormai sostengo con convinzione numerose iniziative sull’argomento, come il convegno del gennaio 2020 a Ragusa Ibla. Un convegno che ci consentì di ricevere numerosi riscontri e ora, con grande soddisfazione, a Chiaramonte Gulfi siamo già alla seconda edizione della mostra mercato. Per quanto riguarda lo Scorzone, si tratta di un vero e proprio gioiello della nostra terra”.

