Chiaramonte Gulfi, tutta l’energia di Zuppà in circolo

Società

L'evento della consulta giovanile declinato in varie forme d'arte. Domani la seconda giornata

Zuppà entra nel vivo a Chiaramonte. A cominciare da domani. Dopo il giovedì giovane di oggi con la collaborazione dell’Avis cittadina, venerdì riflettori puntati sugli eventi di piazza Duomo. Ci sarà lo spettacolo di danza con tessuti aerei a cura di Etaerea, l’esibizione di danza “Cowboys & Cowgirls” a cura di Asd The University dance. Quindi, l’esibizione di danza a cura di Asd Dance to Fly e l’esibizione di karate a cura di Asd Dragon sport school. Si prosegue con il concerto live degli Onorata società oltre allo stage dj di Pico La Mirandola e Sandro Leggio mentre è da segnalare il karaoke a cura di Mario Molè in via Corallo. In piazza Santissimo Salvatore, l’area bambini con i colori di Namastè in via Sansone dove, tra l’altro, sarà possibile provare il simulatore della Monti Iblei a cura di Asd CronoKart Chiaramonte. Lungo il corso Umberto I, poi, in zona Crocevia lo stage dj con Pico La Mirandola e Sandro Leggio mentre nella zona alta ci sarà: il carro “Sveglia carnevale”, l’animazione Little big, l’origami Grigio fante di Stefania Paravizzini, l’illustrazione su pannello anime di Deborah Tumino. E, ancora lo stage dj Johnny Longue e la danza del ventre a cura di Sheila per non parlare dell’Hennè di Adele Zafferana. Sempre al corso, ma in zona Municipio, il carro “Re carnevale”, il live di Melumè, la serata caraibica con il dj Gianni Morana, le scuole di danza della Dna academy – Arte y Cultura, Sigue Bailando, DanzAria.