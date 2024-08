Chiaramonte, i festeggiamenti del patrono S. Vito entrano nel vivo

Società

Domani alle 20 la processione con il settecentesco simulacro

I festeggiamenti in onore del patrono di Chiaramonte, San Vito, sono pronti per entrare nel vivo. Dopo che, domenica scorsa, si è tenuta la terza edizione dell’esibizione di karting, oggi, nel pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario. Alle 19, nella chiesa di San Vito, la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana. Non sarà celebrata la messa in chiesa Madre. A seguire, la sistemazione del fercolo sul baiardo e il rito della vestizione del venerato simulacro del patrono. Alle 21, al piazzale San Vito, la serata di animazione con la collaborazione del gruppo Alfa Regione Sicilia di Chiaramonte Gulfi, con degustazione di pasta e la partecipazione della scuola di ballo “The University dance” di Vittorio Terranova. Domani, alle 13,30, il suono delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte e gli spari dei colpi a cannone annunciano l’inizio dei festeggiamenti.