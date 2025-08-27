Chiaramonte, i festeggiamenti del patrono San Vito entrano nel vivo

Società

Domani la processione che porterà il simulacro in chiesa Madre

Dopo che oggi, quasi al tramonto, ci sarà, nella chiesa di San Vito, la sistemazione del fercolo sul carro e il rito della vestizione del venerato simulacro del patrono, domani, a Chiaramonte, i solenni festeggiamenti entrano nel vivo. Alle 13,30 ci sarà il suono delle campane di tutte le chiese cittadine e gli spari di colpi a cannone per annunciare l’inizio dei festeggiamenti. Alle 18,30, nella chiesa di San Vito, la recita del santo Rosario. Alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta dal vicario parrocchiale, il sacerdote Francesco Mallemi. Alle 20 la processione con il settecentesco simulacro di San Vito, patrono di Chiaramonte Gulfi, e della reliquia.