Chiaramonte, Iacono (FdI): “L’Antico Ferriero nel degrado”

Attualità

"L'abbeveratoio è sporco e l'acqua è putrida oltre al contorno di incuria"

“In Consiglio comunale abbiamo già denunciato più volte lo stato di abbandono in cui versa il nostro territorio, ma l’Amministrazione ha fatto orecchie da mercante. Evidentemente si preferisce fare gli influencer e spacciare qualche risultato sui social invece di rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene della comunità”.

Lo afferma il consigliere Gaetano Iacono, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, puntando l’attenzione sul degrado in cui versa l’Antico Ferriero di Chiaramonte.

“Un esempio concreto e’ l’Antico Ferriero, un luogo storico e simbolo di Chiaramonte, che versa in condizioni indegne. La parete delle fontane imbrattata di vernice; il verde non curato; l’abbeveratoio è sporco e l’acqua è putrida. Per non parlare del contorno di incuria e degrado che peggiora di anno in anno. Addirittura, una ringhiera lungo la strada è divelta con il rischio concreto che, di sera, una bici, una moto o un’auto possano finire nel torrente. È una negligenza inaccettabile che mette in pericolo l’incolumità dei cittadini. Inoltre la Bambinopoli che dovrebbe essere un luogo di gioia per i più piccoli, è abbandonata da tempo e non accessibile”, dice l’esponente di Fdi.