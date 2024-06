Chiaramonte, il braccio reliquiario dalla Cattedrale nella chiesa commendale

Attualità

Tra i momenti coinvolgenti il concorso di musica sacra a cura del coro polifonico Stabat Mater

Momenti ricchi di spiritualità e che hanno emozionato i presenti quelli di ieri in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi. Ieri, infatti, è arrivato, dalla Cattedrale di Ragusa, il braccio reliquiario del santo precursore. La reliquia prima è stata accolta in chiesa Madre. Poi, in processione, è stata portata nella chiesa commendale di San Giovanni attraverso le vie San Paolo e San Giovanni.