Chiaramonte, il programma della prima fiera mercato sul tartufo siciliano

Sabato ricco di appuntamenti. Si comincia con l'apertura programmata per le 15 e subito dopo un convegno. In serata spazio alle degustazioni e all'intrattenimento musicale

Definito il programma della giornata di sabato della prima Fiera mercato sul tartufo siciliano che, in programma a Chiaramonte, fortemente voluta dal sindaco Mario Cutello e dalla sua amministrazione in collaborazione con il Libero consorzio comunale e il sostegno dell’Ars e dell’assessorato regionale dell’Agricoltura oltre alla partnership del Consorzio Chiaramonte e dell’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte, proseguirà anche domenica.