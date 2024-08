Chiaramonte, il simulacro di San Vito a spalla sino in chiesa Madre

Società

Nel vivo le celebrazioni in onore del santo patrono

Grande festa ieri sera a Chiaramonte Gulfi. Il simulacro di San Vito, dopo che era stato sistemato dai portatori sul baiardo, e dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, il sacerdote Graziano Martorana, con la benedizione di tutti i portatori, è stato condotto a spalla sino in chiesa Madre. Qui la straordinaria accoglienza da parte di devoti e fedeli, buona parte dei quali aveva già dato vita alla processione, per dare il via al triduo in onore del santo martire. Un momento sempre di grande entusiasmo popolare destinato a rendere onore al Patrono.