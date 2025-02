Chiaramonte, il sindaco Cutello coordinatore provinciale dell’associazione Città dell’olio

Attualità

L'organismo riunisce oltre 500 città italiane a vocazione olivicola

Le Città dell’Olio della Sicilia sempre più protagoniste all’interno dell’Associazione nazionale presieduta da Michele Sonnessa che riunisce oltre 500 città italiane a vocazione olivicola.

Una ripartenza che avviene nel segno di una rinnovata partecipazione e fiducia nel futuro da parte dei 34 Comuni soci con l’elezione del nuovo Coordinamento regionale.

Una nuova squadra alla guida della quale c’è Giosuè Catania, consigliere della CCIAA della Sicilia Orientale confermato Coordinatore regionale. Eletti anche i Coordinatori provinciali: per la provincia di Agrigento Franco Gagliano, assessore Comune di Menfi; per la provincia di Catania Maria Rita Vitaliti assessore Comune di Ragalna; per la provincia di Siracusa Tullio Urso consigliere Comune di Avola; per la provincia di Trapani Rosalia Ventimiglia, assessore Comune di Castelvetrano; e per la provincia di Ragusa Mario Cutello (nella foto) sindaco di Chiaramonte Gulfi.

