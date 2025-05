Chiaramonte, il sindaco Cutello pronto a iniziare lo sciopero della fame per sensibilizzare la politica nazionale sulla strage in corso a Gaza

Attualità

Il primo cittadino ha dichiarato che "non è più possibile rimanere inermi di fronte a quello che sta accadendo"

“Domani mattina inizierò lo sciopero della fame perché non è possibile assistere ogni giorno all’uccisione di innocenti, comprese mamme e bambini e rimanere inermi”.

Con queste parole il sindaco di Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello, afferma di volere avviare una protesta estrema che punta a sensibilizzare il governo italiano, ma non solo, a prendere posizione e impegnarsi affinché la strage di Gaza sia fermata. “La Guerra è guerra – ha aggiunto ancora – ma c’è un punto nel quale ci si deve fermare. Abbiamo bisogno di dare esempi, soprattutto chi come me rappresenta istituzioni. Infatti ci saranno altri sindaci siciliani che inizieranno questa forma di protesta insieme a me (come il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero). Non è pensabile far morire di fame migliaia di innocenti e noi tutti non possiamo né dobbiamo rimanere inermi. Se è vero, come è vero, che Israele è un alleato storico dell’Italia, allora si usi questa vicinanza per fare pressione affinché tutto questo cessi al più presto”.