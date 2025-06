Chiaramonte, il sindaco interrompe lo sciopero della fame pro Gaza

Attualità

Mario Cutello ha comunicato di avere terminato la protesta

Il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, ha interrotto questa mattina lo sciopero della fame. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino che ha postato su Facebook una foto mentre addenta una pizzetta e ha scritto: “Buona domenica a tutti . Vi comunico che ho finito lo sciopero della fame. Stasera la presidente della Regione Umbria consegnerà al presidente Mattarella una nostra lettera per sbloccare gli aiuti umanitari a Gaza. Non si può morire di fame. Grazie a Tutti Voi per la vostra solidarietà”. Il sindaco aveva iniziato lo sciopero della fame lunedì insieme ad altri colleghi sparsi per l’Italia. Sin dal primo momento Cutello aveva spiegato di avere consapevolezza di non poter risolvere quanto sta accadendo, ma aveva anche aggiunto: “Senza dubbio dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo rimanere inermi”. Qualche giorno dopo era stato intervistato anche da RaiNews 24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA