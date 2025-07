Chiaramonte, in mostra le opere dell’artista Scarselli

Società

L'iniziativa rientra nel calendario degli appuntamenti promossi per questo fine settimana dalla Pro Loco d'intesa con il Comune

Sarà inaugurata venerdì, 11 luglio, alle 19, a Chiaramonte Gulfi, all’ex museo dei cimeli, in piazza Duomo, la mostra d’arte dal titolo “Paesaggi nella luce: viaggio tra i colori” dell’artista fiorentino Aldobrando Scarselli (nella foto una delle sue opere). L’appuntamento è stato promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e con l’associazione Kubbula in concomitanza con la giornata nazionale delle Pro Loco. Subito dopo, inizierà la visita di carattere storico culturale nella chiesa di San Filippo per vivere una esperienza sensoriale alla scoperta di tesori nascosti. Riflettori puntati, in particolare, su un portale seicentesco, un organo neoclassico, pitture parietali e reperti d’arte popolare.