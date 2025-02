Chiaramonte, incidente stradale autonomo. Bmw perde il controllo: feriti due giovani

Cronaca

Entrambi venticinquenni hanno riportato lesioni serie, ma non sono in pericolo di vita

Incidente stradale autonomo questa mattina alle prime luci dell’alba in prossimità del villaggio Gulfi, a Chiaramonte. Una Bmw con a bordo due giovani, entrambi 25enni, originari della provincia di Enna e impiegati nel cantiere della costruenda autostrada Ragusa-Catania, ha perso il controllo ed è finita fuori strada. L’episodio in prossimità del Pte. Sul posto due ambulanze e i vigili urbani di Chiaramonte. Hanno riportato fratture agli arti inferiori e traumi facciali. Entrambi trasportati all’ospedale di Vittoria. Non sono in pericolo di vita.

