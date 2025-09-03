Chiaramonte, inizia Zuppà con il premio ai meritevoli

Società

Il primo appuntamento al villaggio Gulfi con la collaborazione dell'Avis

Domani inizia Zuppà. Chiaramonte Gulfi torna in festa. Il primo appuntamento del giovedì sarà una intera giornata dedicata ai giovani tra musica, divertimento, tradizioni e riconoscimento. Gli eventi si terranno al villaggio Gulfi, a pochi chilometri dal centro abitato, dietro all’immobile che ospita il Pte, nella piazzetta Avis di contrada Giglia. Alle 19 ci sarà aperitivo al tramonto, con la live band Catalyst. Sono previste piccole giostre e tiro al bersaglio per bambini. Alle 20 ci sarà la festa dello Scacciuni a cura della pizzeria “A’ Funtana”. Quindi drink a cura di Be.