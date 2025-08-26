Chiaramonte, iniziano i festeggiamenti in onore del patrono San Vito

Società

Da domani i primi appuntamenti con la tradizionale sistemazione del fercolo sul carro

E’ di nuovo festa. Ed è una festa che ritorna sotto il segno della tradizione. Le celebrazioni puntano a rinnovarsi sulle orme del Patrono seguendo un itinerario di fede vero e proprio. Per ancorarsi il più possibile alla devozione. Così da consentire a un numero sempre maggiore di persone di onorare San Vito. A Chiaramonte Gulfi prendono il via i giorni di giubilo di una intera comunità. Da domani e sino a domenica 31 agosto l’attenzione è tutta centrata sull’angelico martire.