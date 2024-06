Chiaramonte, iniziano i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

Società

Il suono a festa delle campane di tutte le chiese cittadine darà il via alle celebrazioni oggi alle 13,30

Torna, a Chiaramonte Gulfi, una delle feste religiose più attese. E’ pronto ad essere avviato, a partire da oggi, martedì 11 giugno, un momento di grande devozione collettiva. Che andrà avanti sino a lunedì 1° luglio. Sono i solenni festeggiamenti del glorioso precursore San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi. L’edizione 2024, così come accade ormai da qualche anno, continua ad avere un tema dominante, vale a dire la solidarietà. Ecco perché durante tutto il periodo dei festeggiamenti saranno raccolti beni di prima necessità all’altare della Madre Misericordia. Il comitato dei festeggiamenti intende in questo modo proseguire l’azione di sensibilizzazione nei confronti di chi ha l’opportunità di fornire il proprio contributo per supportare quanti si trovano in condizioni di difficoltà e vive la fragilità del disagio economico. Una delle manifestazioni religiose più sentite del centro montano ibleo vivrà, ancora una volta dunque, un momento fondamentale che si legherà a percorsi di beneficenza concreta. Il momento clou delle celebrazioni è anticipato dal novenario che prenderà il via proprio quest’oggi, alle 13,30, quando il suono a festa delle campane di tutte le chiese della città, il suono della banda e lo sparo di colpi a cannone annunceranno l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Dal 12 al 15 giugno, poi, alle 17, ci sarà la recita del santo Rosario, la coroncina di lodi a San Giovanni e le litanie cantate. Dal 16 al 22, alle 18,30 il Rosario, la coroncina di lodi al precursore, le litanie cantate e la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla benedizione con la reliquia del santo protettore.