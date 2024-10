Chiaramonte, iniziano i lavori per rinnovare l’ufficio postale. Sarà attivata una struttura mobile in piazza Duomo

Attualità

Gli interventi dovrebbero essere completati a metà novembre

Poste Italiane comunica che da mercoledì 16 ottobre l’ufficio postale di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Per garantire la continuità dei servizi sul territorio, durante il periodo di lavori sarà attivo un ufficio postale mobile (nella foto) sito in piazza Duomo, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di corso Europa infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Chiaramonte Gulfi avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Per la gestione dei nuovi sportelli unici e dei relativi servizi, Poste Italiane ha avviato un piano formativo mirato per i propri dipendenti con la previsione in Sicilia di oltre 4mila ore di corsi dall’inizio dell’anno.

Oltre ai servizi “Inps” per i pensionati (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”), nella sede di Chiaramonte Gulfi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica amministrazione, quali la possibilità di richiedere carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.