Chiaramonte, la festa del Santissimo Salvatore con la messa del vescovo

Domani c'è la vigilia con il tradizionale spettacolo che vedrà tra i protagonisti Carlo Kaneba e Antonella Cirrone

Proseguono anche oggi le celebrazioni in onore del Santissimo Salvatore, una festa che i devoti e i fedeli vivono con particolare trasporto durante il periodo estivo. Alle 11, nella chiesa omonima, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Didier Kingeleshi Maso, ofm. Alle 18,45 è prevista la recita del Rosario, la litania e la coroncina in onore del Santissimo Salvatore.

Alle 19,30 la solenne celebrazione eucaristica pontificale presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, e animata dalla corale Regina Pacis del maestro Giovanni Morreale. Domani, poi, vigilia della festa, alle 18,15 la recita del Rosario, la litania e la coroncina in onore del Santissimo Salvatore. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore e animata dalla confraternita del Santissimo Salvatore. In serata, a partire dalle 21, in piazza Duomo, il tradizionale spettacolo della vigilia. Lo show sarà animato dai Samizdat che terranno un concerto a cui parteciperà anche il comico Carlo Kaneba e Antonella Cirrone. A sostenere le celebrazioni sul piano mediatico Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio sezionale con il presidente Danilo Scollo. “Siamo arrivati – sottolineano all’unisono – al momento clou delle celebrazioni e dunque è opportuno che l’attenzione possa essere alta”.

