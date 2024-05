Chiaramonte, la festa di Maria Santissima delle Grazie alla fase clou

Società

Domani è il giorno più atteso. Mercoledì la salita del simulacro

Dopo che ieri, giornata della solennità di Pentecoste, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie sono stati caratterizzati da alcuni momenti significativi di aggregazione, come nel caso della passeggiata in bicicletta (nella foto sotto) avente per tema “Alla scoperta del centro storico” che, a cura della Pro Loco di Chiaramonte, ha fatto registrare grande interesse, ci si appresta a vivere i momenti conclusivi delle celebrazioni.