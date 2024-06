Chiaramonte, la festa di San Giovanni Battista celebra il momento più atteso

Attualità

Lunedì è il giorno della solennità. Ecco l'articolato programma

Dopo che, tra le varie iniziative di questi solenni festeggiamenti del 2024, c’è stata la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Salvatore Ramondazzo e animata dall’associazione Alba Chiara (nella foto), lunedì sarà il momento della solennità di San Giovanni Battista, protettore della città. Alle 6 il festoso scampanio, alle 6,30 celebrazione eucaristica dell’Aurora presieduta dal predicatore, fra’ Carlo Moro, oad. Alle 7,30 celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli, alle 8 festoso scampanio in tutte le chiese della città e sparo di colpi a cannone. Si prosegue alle 8,30 con la celebrazione eucaristica mentre alle 9,30 il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie principali di Chiaramonte. Alle 9,30 celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giovanni Piccione per ricordare i confrati defunti, alle 10 marce sinfoniche in piazza Duomo, alle 11 solenne celebrazione eucaristica con panegirico, presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana.