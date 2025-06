Chiaramonte, la festa di San Giovanni entra nella fase clou

Società

Oggi giorno di vigilia, domani si celebra la solennità. Un successo il "Carrugghiu fest"

Dopo il successo ottenuto sabato sera con il Carrugghiu fest, dove a farla da padrone sono stati la musica, l’area food, le degustazioni e i giochi per bambini, a cura del circolo San Giovanni Battista, i festeggiamenti dedicati al protettore di Chiaramonte Gulfi sono pronti a entrare nella fase clou. Oggi, in particolare, è il giorno della vigilia della solennità. Durante tutta la giornata e fino alle 17, visita dei fedeli nella chiesa commendale e recita del tradizionale Rosario di San Giovanni, con benedizione delle vesti: i voti che i fedeli indosseranno in onore del santo protettore. Oggi alle 8,30 celebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco Narcisi, alle 9,30 la santa messa presieduta da don Francesco Mallemi, alle 11 celebrazione eucaristica presieduta da don Riccardo Bocchieri. Alle 12 solenne scampanio in tutte le chiese della città al suono della tradizionale marcia e sparo di colpi a cannone. Alle 17,30, tra le vie della città suonerà a festa il corpo bandistico “Vito Cutello”.

Alle 18,30 le autorità civili e militari, con il gonfalone della città, accompagnati dalla banda musicale, si recheranno dal palazzo di Città alla chiesa commendale per rendere omaggio al Battista. Alle 18,45 la recita del Rosario e la coroncina di lodi a San Giovanni. Alle 19,30 la santa messa della vigilia della solennità di San Giovanni Battista. A seguire, la celebrazione della nascita del Battista secondo il vetusto rito della “veglia” con la tradizionale “apertura” (svelata) della statua del santo precursore, esposizione del Santissimo Sacramento, canto dei Primi vespri e benedizione eucaristica. Al termine marce sinfoniche in piazza San Giovanni. Alle 22 in piazza Duomo lo spettacolo coreografico Jackson Friends, tributo al re del pop Michael Jackson, a cura del comitato festeggiamenti. Come da tradizione, la chiesa commendale rimarrà aperta tutta la notte per la preghiera personale. Domani, solennità di San Giovanni Battista, alle 6 festoso scampanio, alle 6,30 celebrazione eucaristica dell’Aurora presieduta dal predicatore. Alle 7,30 santa messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Russelli. Alle 8 festoso scampanio in tutte le chiese della città e sparo di colpi a cannone. Alle 8,30 celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi. Alle 9, il corpo bandistico Vito Cutello percorrerà le vie della città. Alle 9,30 celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione per ricordare i confrati defunti. Alle 10 marce sinfoniche in piazza Duomo. Alle 10,30 solenne pontificale presieduto da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, alla presenza di cavalieri, dame, donati e volontari delle delegazioni siciliane del sovrano militare Ordine di Malta, delle confraternite e delle autorità civili e militari. Al termine il sindaco rinnoverà la consacrazione della città al santo protettore accendendo la lampada davanti al simulacro.