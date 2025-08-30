Chiaramonte, la festa esterna in onore del patrono San Vito

Società

Domani uno dei momenti più attesi dalla comunità dei devoti e dei fedeli del centro montano ibleo

La festa e le emozioni. La festa e le tradizioni. Rivivono per San Vito, con la giornata della celebrazione esterna in onore del patrono di Chiaramonte Gulfi. E’ in programma per domani, domenica 31 agosto, e tutta la comunità dei devoti e dei fedeli si mobilita. Alle 8, alle 12 e alle 18 ci sarà il suono festoso delle campane del paese e lo sparo di mortaretti. Alle 9, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica. Alle 11, sempre in chiesa Madre, ancora una santa messa. A mezzogiorno, le marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico “Vito Cutello” diretto dal maestro Paolo Scollo. Alle 18 la venerabile confraternita Maria Ss. della Misericordia in San Giovanni Battista omaggerà il vetusto simulacro del patrono San Vito con l’offerta del tradizionale cero. Alle 19, in chiesa Madre, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana.