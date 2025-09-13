Chiaramonte, la Sagra dell’uva di Roccazzo apre a momenti di intrattenimento

Spettacoli

Sabato 20 la tribute band dei Pooh, domenica 21 la performance di Pago

Non sarà soltanto la degustazione dei prodotti tipici della montagna a recitare la parte del leone. La XXXIV edizione della Sagra dell’uva, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre a Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi, si caratterizzerà anche per i momenti dedicati all’intrattenimento. Che, pure questa volta, cercheranno di superarsi per catalizzare l’attenzione del pubblico nella maniera dovuta. Di richiamo il concerto che, domenica sera, alle 21,30, sarà tenuto dal cantante Pago, uno tra i personaggi emergenti del mondo della canzone italiana. L’esibizione di Pago sarà anticipata dal premio custodi della viticoltura “Saro Lauria”, un appuntamento voluto per esaltare il più possibile il ruolo dei coltivatori della vite sul territorio.