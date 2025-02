Chiaramonte, le auto storiche del Veteran in sosta statica lungo il corso principale

Società

Buona riuscita per l'iniziativa promossa dal club degli appassionati

Buona la prima. Il Veteran car club ibleo ha esordito con il piede giusto a Chiaramonte Gulfi dove ieri, domenica, si è tenuto il primo incontro di veicoli storici negli Iblei. I soci e gli appassionati, seguendo le indicazioni del consiglio direttivo del Veteran che ha deciso di promuovere appuntamenti itineranti di questo tipo almeno una volta al mese nei vari Comuni della provincia, per accrescere l’attenzione nei confronti del movimento, hanno esposto in sosta statica i loro veicoli lungo il corso Umberto chiuso al traffico. Una quarantina i partecipanti. Le cui autovetture sono state parecchio apprezzate dai curiosi e dalle varie persone in transito che hanno colto l’occasione per chiedere maggiori informazioni su determinate motorizzazioni piuttosto che sugli allestimenti d’antan. Il Veteran ha ringraziato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Cutello per l’ospitalità, gradendo in particolare la visita sul posto della vicesindaco Elga Alescio; ringraziamenti anche alla polizia municipale per la collaborazione e, naturalmente, a tutti coloro che hanno sfruttato l’occasione per respirare più da vicino l’atmosfera speciale che solo le macchine d’epoca sanno creare. Adesso ci si sta già muovendo per organizzare il prossimo appuntamento mensile.

