Chiaramonte, Maria Santissima di Gulfi: è l’ora della Salita

Domani l'atteso e tradizionale appuntamento che coinvolge l'intera comunità dei fedeli

Devozione senza limiti. Fervore religioso incontenibile. Emozioni dal notevole impatto quelle che, nel primo pomeriggio di ieri, hanno fatto registrare una presenza eccezionale di fedeli per il rito della “Svelata”. Il santuario di Chiaramonte, dove è stato dato il via ai solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, Patrona principale e regina del centro montano, è risultato strapieno di devoti. Ogni anno, in questo modo, viene testimoniata l’eccezionale attenzione che l’intera comunità dedica a una cerimonia molto speciale. Prima, però, un momento di raccoglimento per ricordare Papa Francesco dopo la sua scomparsa.