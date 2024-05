Chiaramonte, nel vivo i festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie

Società

Ieri la "Serata dello studente" a cura dell'alberghiero Principi Grimaldi

Ultime giornate della festa in onore di Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi. Dopo che, ieri sera, in piazza Duomo, è stata celebrata la “Serata dello studente”, con la degustazione allestita dagli studenti e docenti dell’istituto alberghiero “Principi Grimaldi”, sezione cittadina coordinata dal prof. Giovanni Brullo, si proseguirà già oggi con altri appuntamenti. Alle 19,30 di oggi santa messa che sarà presieduta da fra’ Luca Bonomo, ofm capp. da Ragusa, e alle 22,30 il santo Rosario animato dalle confraternite e gruppi ecclesiali della parrocchia Santa Maria La Nova. Sabato, alle 11 santa messa, alle 16 la celebrazione eucaristica per tutti i bambini e i ragazzi della catechesi delle parrocchie Santa Maria La Nova e San Nicola.