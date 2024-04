Chiaramonte, non pagava le bollette che gli utenti le affidavano: condannata a 6 mesi di reclusione

Attualità

I fatti sono emersi nel 2018. Ora la sentenza di primo grado. Alla sbarra una 56enne

Una cinquantaseienne è stata condannata dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa a 6 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, pena sospesa. Si tratta della titolare di un ufficio postale privato di Chiaramonte Gulfi accusata di appropriazione indebita. Per l’accusa incassava i soldi dei cittadini ma non pagava le bollette ai fornitori. Il risarcimento danni dovrà essere definito in sede civile ma intanto i clienti (tra le parti civili c’è anche Confconsumatori) dovranno ricevere, ciascuno, il pagamento delle spese legali. I fatti sono emersi nel 2018. Confoconsumatori è stata ammessa quale parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ragusa. Ammesse come parti civili anche 5 utenti che si erano rivolti all’associazione ed altre novi clienti. La sentenza è stata emessa dal giudice onorario Francesca Aprile.

Confconsumatori svolge da anni attività di tutela dei cittadini anche nel settore dei servizi postali e, quindi, ha ritenuto doveroso costituirsi in tale procedimento, anche perché, nel caso specifico oggetto del procedimento, aveva fornito assistenza ai cittadini, tra i quali, infatti, figurano alcune persone offese che con autonomo atto si sono costituiti parte civile nel giudizio sempre grazie all’assistenza dell’associazione.