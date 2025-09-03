Chiaramonte, preso il pirata della strada: è un tunisino di 37 anni

Cronaca

Il veicolo sospetto era stato lasciato in un piazzale. Fermato, quando è andato a riprenderlo

Individuato e fermato in poche ore il presunto pirata della strada che intorno alle 13:30 di oggi aveva investito una donna lungo corso Europa a Chiaramonte gulfi. Si tratta di un giovane tunisino, classe 1988, regolarmente residente in città e in possesso di permesso di soggiorno. E’ stato fermato dai carabinieri che, con il supporto della polizia municipale, avevano avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. L’auto pirata è stata indicata dai cittadini in una Opel Corsa bianca.