Chiaramonte, prosegue il novenario in onore di Maria Santissima di Gulfi

Società

Gli appuntamenti in onore della regina e patrona del centro montano ibleo

Prosegue il novenario in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte. Oggi, in particolare, alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, parroco della chiesa Madre di Giarratana. Alle 19, la santa messa in cui saranno ricordati i defunti dello scorso anno. A conclusione, visto che è la giornata della donna, ci sarà la degustazione dei dolci preparati dalle donne e dei rustici offerti dall’associazione femminile “8 marzo”. Domani, giovedì 11 aprile, giornata dei pastori e delle associazioni di volontariato. Alle 9 la santa messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Pietro Floridia, parroco del duomo di San Giorgio in Ragusa. Alle 19 la santa messa sarà animata dai pastori e dalle associazioni di volontariato. E’ prevista la benedizione dei bambini nati e battezzati dal 2023. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, sarà portato in chiesa Madre. Parteciperanno le seguenti associazioni: Associazione Piano dell’Acqua, Associazione giovanile Roccazzo, Avis Chiaramonte Gulfi, Associazione Muti. La serata sarà offerta dalle stesse associazioni. Venerdì è la giornata dei Masci. Alle 9 la messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Pomillo, parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime in Vittoria. Alle 19 la celebrazione eucaristica. A conclusione, la serata offerta dai “Masci”. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe sarà portato alla società Umberto I.