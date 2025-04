Chiaramonte, prosegue l’azione di demolizione dell’ecomostro “La Pineta”

Attualità

L'attività portata avanti grazie all'intervento del Libero consorzio comunale di Ragusa

Sta proseguendo l’azione di recupero e valorizzazione ambientale avviata grazie all’intervento del Libero consorzio comunale di Ragusa, di seguito alla manovra di variazione del bilancio del 2024, con la riqualificazione ambientale de “La pineta” di Chiaramonte Gulfi.

Oggi il sindaco Mario Cutello ha pubblicato le immagini riguardanti il prima e il dopo dell’intervento di demolizione parziale dell’ex albergo. L’ecomostro, che per anni ha deturpato uno degli scorci più significativi del monte Arcibessi, diventerà sede dell’Istituto Alberghiero, con aule speciali per cucine e laboratori oltre a spazi per riunioni e conferenze. E non solo. Sarà sede di importanti fondazioni che si occupano di cucina e di promozione del territorio.

