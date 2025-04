Chiaramonte, proseguono le celebrazioni in onore di Maria Ss. di Gulfi

Attualità

Oggi la giornata della "donna". Domani quella dedicata ai pastori e alle associazioni di volontariato

Proseguono le celebrazioni legate al novenario in onore della patrona principale e regina di Chiaramonte, Maria Santissima di Gulfi. Ogni giornata è dedicata a una corporazione o a una categoria di lavoratori. Oggi, mercoledì 30 aprile, è la giornata della “donna”. Alle 9, in chiesa Madre, la prima celebrazione eucaristica odierna. Alle 11 ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Antoci, parroco della chiesa Madre di San Giorgio in Ragusa. Alle 19 la celebrazione eucaristica in cui saranno ricordati i defunti dello scorso anno (foto di Salvo Bracchitta).