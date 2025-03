Chiaramonte, resta incastrato con il motozappa: ferito un operaio

Cronaca

L'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per divincolarlo

La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa ha disposto, questa mattina, l’invio di una squadra operativa in contrada Cirrito (Chiaramonte Gulfi) dove una persona che operava con una motozappa (nella foto) è rimasto incastrato con gli arti inferiori nelle lame del mezzo stesso. Personale del 118 ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per divincolarlo mentre sul posto giungeva l’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno dovuto smontare le lame del motozappa per poter liberare l’infortunato; lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in elicottero presso il presidio sanitario specializzato. Sul posto presenti i carabinieri di Chiaramonte Gulfi. E’ stato inoltre richiesto l’intervento di unità operative dello Spresal (servizio Asp di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro).

