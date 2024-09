Chiaramonte, sarà garantita la presenza di un pediatra di libera scelta nei locali della guardia medica

Sanità

Decisiva l'interlocuzione tra il direttore generale dell'Asp e il sindaco

L’Asp di Ragusa comunica che, dal prossimo 4 ottobre, continuerà ad essere assicurata l’apertura di un ambulatorio pediatrico, una volta a settimana, anche nel territorio di Chiaramonte Gulfi. A rendere possibile la decisione, utile per venire incontro alle esigenze della comunità, è stata l’interlocuzione fra il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, e il sindaco Mario Cutello, oltre alla fattiva collaborazione di Giuseppina Agosta, pediatra di libera scelta già in servizio presso altri Comuni del comprensorio. L’ambulatorio sarà aperto ogni venerdì, in orario antimeridiano (a partire dalle 9), presso i locali della Guardia medica, in via Marconi n.11.

Nelle more dell’insediamento del nuovo pediatra, tra l’altro già individuato dall’assessorato regionale della Salute, la dottoressa Agosta si farà carico della riattivazione del presidio. “In questo modo – dichiarano il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, e il direttore dell’Uoc Assistenza sanitaria di base e specialistica, Carmela La Terra – continueremo a garantire la prossimità del servizio di pediatria ai bambini e alle famiglie di Chiaramonti Gulfi, evitando spostamenti negli ambulatori di Monterosso o di altri Comuni limitrofi. Con il conferimento del nuovo incarico definitivo, che decorrerà da dicembre, la situazione rientrerà nella piena normalità”.