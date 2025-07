Chiaramonte, sarà un fine settimana all’insegna degli appuntamenti di elevata qualità

Spettacoli

L'iniziativa più attesa il concerto di sabato sera in piazza Duomo dell'orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania con musiche da film

Tre giornate straordinarie all’insegna della cultura, dello spettacolo e degli eventi di alta qualità. Sarà un fine settimana tutto da vivere, il prossimo, con le proposte della Pro Loco di Chiaramonte Gulfi e il supporto dell’amministrazione comunale.

“Abbiamo pensato – dice il presidente della Pro Loco, Lucio Molé – una serie di appuntamenti che andranno a intercettare tutte le fasce di pubblico. Sabato 12 luglio, poi, la ciliegina sulla torta con il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania e una scaletta da non perdere per gli appassionati, visto che saranno proposte musiche da film”. Ma andiamo con ordine. Intanto da venerdì, con inaugurazione alle 19, e possibilità di visitarla sino al 14 luglio, con orari dalle 19 alle 22, all’ex museo dei cimeli in piazza Duomo ci sarà l’inaugurazione della mostra di Aldobrando Scarselli dal titolo “Paesaggi nella luce: viaggio tra i colori”.