Cronaca
Chiaramonte, scontro auto-moto: 17enne ricoverato in ospedale in codice rosso
Il grave sinistro stradale si è verificato intorno alle 3 del mattino
Scontro auto-moto a Coffa, territorio di Chiaramonte, intorno alle 3 del mattino. Ad avere la peggio un centauro 17enne. L’impatto è stato violento. La dinamica è ancora in fase di valutazione. Il giovane in ospedale in codice rosso: ha un trauma cranico e diverse ferite. Si trova in Rianimazione. Indagini in corso.
